Экс-премьер Польши предложил «подарить» Украине одно оружие

Экс-премьер Польши Миллер предложил подарить Киеву молодежь призывного возраста
Марина Совина
Фото: Pixabay

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире телеканала TVN24 предложил «подарить» Киеву одно оружие: сбежавшую с Украины молодежь призывного возраста.

«Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить украинцам, — молодые украинцы призывного возраста», — заявил политик.

Он назвал странной ситуацию, когда территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) забирают людей на улицах украинских городов, вместо того чтобы вернуть беженцев на родину из Польши.

12 сентября сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев. Уточняется, что мера затронет только граждан Украины, так как остальные иностранцы и до принятия закона получали социальные выплаты только в случае официального трудоустройства.

