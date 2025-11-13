Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:08, 13 ноября 2025Ценности

Появились фото Ларисы Долиной в костюме с долларами

В сети появились фото российской певицы Ларисы Долиной в костюме с долларами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ТНТ

В сети появились фото советской и российской эстрадной певицы Ларисы Долиной в необычном виде. Соответствующий материал приводит Starhit.

70-летняя артистка предстала на размещенных кадрах в костюме, который состоял из водолазки, приталенного пиджака и брюк. При этом наряд оказался украшен принтом с долларами. В то же время звезда дополнила образ массивными золотистыми украшениями, сделала яркий макияж и взяла в руки долларовые купюры.

Отмечается, что в данном образе Долина снялась в новогоднем музыкальном фильме «Невероятные приключения Шурика» для телеканала ТНТ.

В сентябре российский певец Филипп Киркоров поделился неожиданным воспоминанием о джинсах коллеги Ларисы Долиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Актрису Троянову приговорили к 8 годам колонии после заявления о российских детях

    В Госдуме сделали неожиданное заявление о Чебурашке

    Риск снижения добычи нефти в России назвали значительным

    Россиянам раскрыли порядок действий при взломе электронной почты

    В Генштабе ВСУ рассказали о пуске ракет собственного производства по России

    В России рассказали о влиянии приостановки переговоров с Украиной на Трампа

    Появились фото Ларисы Долиной в костюме с долларами

    Российский бизнесмен получил 900 миллионов рублей и отправился в колонию

    На российский «Солнцепек» нанесли надпись «За Кириллова!»

    Курсант московского университета МВД покончил с собой на тренировке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости