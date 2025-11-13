Появились фото Ларисы Долиной в костюме с долларами

В сети появились фото российской певицы Ларисы Долиной в костюме с долларами

В сети появились фото советской и российской эстрадной певицы Ларисы Долиной в необычном виде. Соответствующий материал приводит Starhit.

70-летняя артистка предстала на размещенных кадрах в костюме, который состоял из водолазки, приталенного пиджака и брюк. При этом наряд оказался украшен принтом с долларами. В то же время звезда дополнила образ массивными золотистыми украшениями, сделала яркий макияж и взяла в руки долларовые купюры.

Отмечается, что в данном образе Долина снялась в новогоднем музыкальном фильме «Невероятные приключения Шурика» для телеканала ТНТ.

