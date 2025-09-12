Ценности
16:29, 12 сентября 2025

Филипп Киркоров поделился неожиданным воспоминанием о джинсах Ларисы Долиной

Филипп Киркоров в Болгарии доставал из-под полы джинсы для Ларисы Долиной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российский певец Филипп Киркоров поделился неожиданным воспоминанием о джинсах коллеги Ларисы Долиной. Об этом корреспонденту Пятого канала исполнитель рассказал на юбилейном концерте исполнительницы «В кругу друзей».

Артист признался, что в советское время доставал для Долиной, с которой знаком около 40 лет, джинсы и книги из-под полы. По словам Киркорова, в Советском Союзе было сложно приобрести джинсы, а в Болгарии при должных связях найти их было проще. Поэтому певец помогал своей коллеге получить дефицитный товар.

«В то время Болгария была какая-то космическая заграница. И джинсы доставал из-под полы, из-под прилавка для нее. У меня все было схвачено в городе Варна, за все заплачено. Я был такой пацан, свой», — вспомнил он.

Ранее Киркоров сравнил скандальный концерт Егора Крида с шоу Мадонны и Элвиса Пресли.

