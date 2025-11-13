Культура
Раскрыт заработок певца JONY за концерт

«Звездач»: Певец JONY зарабатывает более 19 миллионов рублей за концерт
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Певец JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) заработает более 19 миллионов рублей за большой концерт на ледовой арене Балашихи. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По словам организаторов, на мероприятии планируется собрать 9 тысяч зрителей. «Билеты расходятся по цене от 2900 рублей до 12 500 (за вход в фан-зону на пятерых)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе открыл свой юбилейный тур по США выступлением в Сент-Питерсберге, штат Флорида. Отмечалось, что за концерт артист заработал 270 тысяч долларов (около 22 миллионов рублей).

