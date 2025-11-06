Раскрыт многомиллионный заработок Меладзе за концерт в Сент-Питерсберге

Shot: Меладзе заработал более 20 миллионов рублей за концерт во Флориде

Певец Валерий Меладзе открыл свой юбилейный тур по США выступлением в Сент-Питерсберге, штат Флорида. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, за концерт артист заработал 270 тысяч долларов (около 22 миллионов рублей). Всего за время гастролей по США Меладзе выручил около трех миллионов долларов (около 244 миллионов рублей), уточняет канал.

Ранее сообщалось, что Валерия Меладзе могут признать иностранным агентом, лишить гражданства и запретить ему въезд в Россию после проверки на финансирование Вооруженных сил Украины.