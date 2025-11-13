Силовые структуры
Расправившаяся с младенцем 16-летняя россиянка избежала колонии

В Пермском крае удушившая новорожденную дочь 16-летняя школьница избежала срока
Владимир Седов
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Пермском крае россиянку, расправившуюся с младенцем приговорили к году ограничения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 12 августа 16-летняя жительница Березников удушила ребенка, а после скинула с пятого этажа. Тело новорожденной позже обнаружили прохожие. На время расследования девушка находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По итогам судебного разбирательства ей удалось остаться на свободе.

По информации портала 59.ru, беременность стала для школьницы сюрпризом, отцу ее ребенка всего 14. Когда девочка родилась у нее в ванной, она запаниковала, испугавшись, что младенец закричит, и потому решила избавиться от новорожденной.

Ранее в Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна четвертого этажа.

