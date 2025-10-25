Россия
Пятилетняя девочка выбросила младенца из окна в Татарстане

В Татарстане не удалось спасти младенца, выброшенного из окна дошкольницей
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна четвертого этажа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в поселке Васильево. Со слов очевидцев, выброшенного из окна дошкольницей ребенка спасти не удалось.

Кем девочка приходится младенцу и при каких обстоятельствах случилась трагедия, не уточняется.

Ранее в Новгородской области возбудили дело против женщины, случайно выстрелившей в голову друга. По данным Следственного комитета России (СКР), в начале октября трое мужчин и женщина пристреливали охотничье ружье на карьере около деревни Гарь. Женщина взяла оружие, выстрелила и попала в голову товарища.

