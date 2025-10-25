Пятилетняя девочка выбросила младенца из окна в Татарстане

В Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна четвертого этажа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в поселке Васильево. Со слов очевидцев, выброшенного из окна дошкольницей ребенка спасти не удалось.

Кем девочка приходится младенцу и при каких обстоятельствах случилась трагедия, не уточняется.

