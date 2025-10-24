Россиянка пристреливала ружье и попала в голову друга

В Новгородской области мужчину застрелили при пристрелке охотничьего ружья

В Новгородской области возбудили дело против женщины, случайно выстрелившей в голову друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в начале октября трое мужчин и женщина пристреливали охотничье ружье на карьере около деревни Гарь. Женщина взяла оружие, выстрелила и попала в голову товарища. Спасти его не удалось. Тогда мужчины на лодке перевезли тело через реку Мста, а затем на болотоходе вывезли в лес и закопали.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Действиям остальных участников преступления также будет дана квалификация.

