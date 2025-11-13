Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» на популярных курортах Азии

АТОР: Тур по системе «все включено» на Пхукет обойдется в 440 тысяч рублей

Новогодний тур по системе «все включено» на Пхукете, Таиланд, обойдется в 440 тысяч рублей на двоих с перелетом на десять ночей. Стоимость такого отдыха на популярных курортах Азии раскрыли россиянам в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации специалистов, в эту стоимость войдет проживание в отеле с категорией «четыре звезды». Самым бюджетным вариантом будет отпуск на Шри-Ланке — там all Inclusive стоит 391 тысячу рублей на двоих, а во Вьетнаме (остров Фукуок) — 509 тысяч рублей.

Варианты размещения по «все включено» есть и на Бали, Индонезия. Там стоимость составит 545 тысяч рублей на двоих с теми же условиями проживания. А на Филиппинах (Палаван) цена такого удовольствия равняется 1,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово заинтересовались отдыхом в Азии на Новый год. Так, по данным АТОР, на азиатские страны приходятся 50-60 процентов всех предновогодних бронирований.