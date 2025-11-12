Россияне массово заинтересовались отдыхом в Азии на Новый год

АТОР: На страны Азии приходится до 60 процентов всех предновогодних бронирований

Российские туристы массово заинтересовались отдыхом в Азии на Новый год. О самых популярных направлениях рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по данным АТОР, на азиатские страны приходятся 50-60 процентов всех предновогодних бронирований. В тройке самых популярных направлений — Таиланд, Вьетнам и Китай. Уровень спроса на поездки в них превышает показатели 2024 года на 72,8 процента.

«Места на чартерных рейсах из Москвы на Пхукет на праздничный период распроданы на 85 процентов. Из Москвы в Паттайю (полетная программа была выставлена месяц назад) — на 60 процентов», — рассказали в Coral Travel.

Ранее аналитики сервиса «Авиасейлс» назвали самые популярные зарубежные направления для отдыха на Новый год. Лидерами оказались Таиланд, Узбекистан и Турция.