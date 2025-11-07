Путешествия
07:15, 7 ноября 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиянам раскрыли самые популярные направления для отдыха на Новый год

«Авиасейлс»: Таиланд — самое популярное направление на Новый год за границей
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Sidorova / Shutterstock / Fotodom

Самыми популярными направлениями для отдыха на Новый год по России, согласно бронированию, стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, а за границей — Таиланд, Узбекистан и Турция, выяснили в сервисе «Авиасейлс». Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, сейчас 58 процентов купленных авиабилетов приходится на внутренние направления, 42 процента — за рубеж.

Самыми популярными направлениями на Новый год по России стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также среди лидеров — Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Уфа и Новосибирск

Авиасейлс

В сервисе отметили, что в среднем новогодние путешествия по России планируют на неделю. Каждый восьмой билет забронирован пассажирами с детьми, а чаще других направлений всей семьей планируют каникулы в Сочи и Москве.

Среди зарубежных направлений, согласно исследованию, лидируют Таиланд, Узбекистан и Турция. Также на предстоящих новогодних праздниках популярны рейсы в Китай, Казахстан, ОАЭ, Грузию, Беларусь, Армению и Вьетнам.

Аналитики добавили, что средняя продолжительность поездки за границу составляет 10 дней, а самые долгие новогодние каникулы россияне планируют провести в Таиланде и Вьетнаме — больше двух недель. Самым семейным направлением стали ОАЭ.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о снижении цен на авиабилеты. Специалисты рассказали, что в начале декабря перелеты по России стали значительно дешевле в сравнении с ноябрем. Аналитики назвали это затишьем перед бурей, подразумевая предстоящий скачок цен в праздники.

