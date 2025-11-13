Экономика
Россиянин сдал квартиры проституткам и лишился жилья

Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Житель Перми сдавал квартиры в аренду для занятия проституцией и лишился жилья. Мужчину признали виновным в организации запрещенной деятельности, сообщает управление Следственного комитета по российскому региону в своем Telegram-канале.

С января 2023 года по март 2024-го собственник нескольких квартир в Перми сдавал их посуточно, арендаторы занимались там проституцией. По версии следователей, мужчина знал, что будет происходить на территории его имущества. За сдачу жилья он получал от вовлеченных в проституцию людей как наличные, так и переводы на карту.

В итоге замешанные в преступлениях объекты арестовали — общая стоимость недвижимости достигает 12,8 миллиона рублей. Россиянина приговорили к штрафу, а его четыре квартиры перешли в доход государства. Дела других обвиняемых рассматривает суд.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за систематического шума. У жителей Казани уже получилось подобным образом наказать соседа. Мужчина шумел, устраивал вечеринки с запрещенными веществами, разбивал окна и заливал другие квартиры в подъезде. После жалоб в администрацию квартиру нарушителя покоя выставили на торги по стартовой цене. Деньги с продажи передадут бывшему собственнику — после уплаты долгов он сможет приобрести для себя новое жилье.

