Российскую школьницу толпой оплевали и забросали подожженными сигаретами

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В поселке Горный Щит на Урале школьницу толпой оплевали и забросали подожженными сигаретами. Издевательства снимали на телефон, пишет E1.RU.

По данным издания, две девочки из шестого и восьмого классов скооперировались и «забили школьнице стрелку», на которую явились около 50 человек. Девочку толпой оплевали, забросали подожженными сигаретами, давали ей по очереди пощечины.

Происходящее снимали на видео. «Ни один не заступился, а стояли и смотрели, ржали», — рассказала собеседница издания.

Сообщается, что конфликт мог произойти из-за ранее нанесенного оскорбления одной из школьниц, организовавших избиение.

Полиция начала проверку по факту произошедшего. Все участники конфликта на данный момент установлены. «По имеющимся данным, телесных повреждений пострадавшая не получила. По результатам разбирательства полиция примет меры в рамках своей компетенции», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее в Иркутской области школьники избили девочку шнуром по лицу и прижгли ей ноги утюгом. Зачинщицей травли и издевательств назвали 13-летнюю школьницу, на которую жаловались и другие дети.

