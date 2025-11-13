Суд назначил наказание виновным во взрыве склада пиротехники в Сергиевом Посаде

Суд в Сергиевом Посаде приговорил виновных по делу о взрыве склада пиротехники

В Московской области суд Сергиева Посада вынес приговор по делу о взрыве на городском складе пиротехники в августе 2023 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского суда сообщает ТАСС.

Суд приговорил трех фигурантов уголовного дела к срокам от четырех с половиной до пяти лет колонии.

Технический директор компании «Пиро-росс» Сергей Чанкаев приговорен к 5 годам лишения свободы. Генеральный директор ООО «Залп» Александр Варенов и его заместитель по производству Олег Юров получили по 4 года и 6 месяцев тюремного заключения каждый.

Обвинение требовало более сурового наказания для подсудимых — от 5,5 до 6,5 лет лишения свободы.

Взрыв, прогремевший на складе 9 августа 2023 года, уничтожил ангар площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Его обломки разлетелись на большую площадь. В результате инцидента оказались повреждены 1135 квартир и частных домов, 11 административных зданий и социальных объектов и 278 машин.

Не обошлось без пострадавших среди жителей города. Около ста человек получили ранения различной степени тяжести. Травмы девяти пострадавших оказались не совместимы с жизнью.