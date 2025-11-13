Силовые структуры
Суд смягчил наказание россиянке за поджог полицейской машины

В Пскове суд смягчил наказание 19-летней россиянке за поджог машины полиции
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Псковской области»

В Пскове после рассмотрения апелляционной жалобы 19-летней россиянки на приговор суд согласился смягчить ей наказание по уголовному делу о поджоге полицейского автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области.

Суд отменил приговор в виде одного года и одного месяца колонии-поселения и с учетом фактического отбывания девушки под стражей и запрета определенных действий, освободил ее от наказания.

18 декабря 2024 года жительница Пскова познакомилась в мессенджере с неизвестным, который убедил ее пойти на поджог служебного автомобиля МВД. Следуя его указаниям, девушка приобрела канистру с бензином, облила жидкостью автомобиль возле отдела полиции и подожгла с помощью зажигалки.

Ранее в Кузбассе задержали мужчину за поджог полицейской машины.

