Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:31, 6 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин с неожиданной целью поджег полицейский автомобиль

В Кузбассе задержали мужчину за поджог полицейской машины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Кузбассе задержали мужчину за поджог полицейской машины. Об этом сообщают «Вести. Кузбасс».

По данным канала, сотрудники Следственного комитета совместно с МВД и ФСБ установили и задержали молодого человека, который совершил поджог полицейского автомобиля. На допросе выяснилось, что он пострадал от действий аферистов и потерял 400 тысяч рублей.

За возвращение денег мошенники потребовали от него уничтожить подстанцию, а затем полицейскую машину. За эти действия ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что готовивший теракт на таможне россиянин узнал свой приговор.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ попытались вырваться из окружения в «третьей столице Украины»

    Россиянам предложили безвизовую альтернативу отдыха в Таиланде и Вьетнаме

    Ученика увезли в больницу после урока химии в российской школе

    Российский священник рассказал об отскочившей от каски бойца СВО с иконой гранате

    Нефтегазовые доходы России упали на четверть

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Ромой»

    iPhone Air подешевел в России

    Президент Мексики приняла меры после домогательств в прямом эфире

    Украина лишилась уникального 20-тонного вооружения в ходе тяжелых боев за окруженный город

    Россиянам рассказали о причинах блокировки счетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости