Россиянин с неожиданной целью поджег полицейский автомобиль

В Кузбассе задержали мужчину за поджог полицейской машины. Об этом сообщают «Вести. Кузбасс».

По данным канала, сотрудники Следственного комитета совместно с МВД и ФСБ установили и задержали молодого человека, который совершил поджог полицейского автомобиля. На допросе выяснилось, что он пострадал от действий аферистов и потерял 400 тысяч рублей.

За возвращение денег мошенники потребовали от него уничтожить подстанцию, а затем полицейскую машину. За эти действия ему грозит до пяти лет лишения свободы.

