10:21, 13 ноября 2025Путешествия

Турист испражнился у объекта культурного наследия в Азии и вызвал гнев в сети

Алина Черненко

Китайский турист испражнился у объекта национального культурного наследия в Азии и попал на видео. Оно было опубликовано в аккаунте пользователя @starlee90 в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на ролик обратило внимание издание The Chosun Daily.

Уточняется, что инцидент произошел у дворца Кенбоккун в столице Южной Кореи — Сеуле. На размещенных в сети кадрах видно, что мужчина сидит на корточках в густой листве у каменной стены с туалетной бумагой в руках. По данным источника, за это нарушение китайца оштрафовали на 50 тысяч корейских вон (около 2,7 тысячи рублей).

Поступок иностранца вызвал гнев у пользователей сети. «Китайцы так раздражают, депортировать их всех», «Это действительно шокирует», «И это даже не собака...» — написали возмущенные юзеры.

Похожий инцидент произошел в этой же азиатской стране в октябре. Тогда китайская туристка позволила своему ребенку справить нужду на острове Чеджу, который считается природным памятником, и вызвала гнев у местных жителей.

