14:03, 9 октября 2025Путешествия

Туристка позволила ребенку испражниться на природном памятнике и выбросила салфетки в море

Алина Черненко

Фото: Traveler lab / Shutterstock / Fotodom

Китайская туристка позволила своему ребенку справить нужду в общественном месте в Южной Корее и вызвала гнев у интернет-пользователей. Соответствующее фото разместила в соцсетях одна из очевидиц произошедшего, на публикацию обратил внимание портал Korea JoongAng Daily.

Уточняется, что инцидент произошел в бухте Енморихэан на острове Чеджу, который считается природным памятником. По словам очевидицы, китаянка усадила ребенка на землю на берегу, а после того как тот испражнился, выкинула использованные салфетки в море.

«Это было невероятно. Экскурсовод группы находился рядом, но ничего не сказал, и никто ее не остановил, хотя многие это видели, — посетовала автор поста. — Я стараюсь не питать предубеждений против китайских туристов, но это все усложняет».

Как пишет издание, публикация быстро разошлась по интернет-сообществам, вызвав широкую критику поведения женщины.

Ранее пассажир Delta Air Lines испражнился в салоне самолета во время полета и возмутил попутчиков неприятным запахом. Путешественники требовали, чтобы стюардесса убрала фекалии, однако та отказалась это делать.

