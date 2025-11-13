Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:13, 13 ноября 2025Бывший СССР

Украине предрекли проблемы с Западом из-за коррупционных скандалов

Politico: Коррупционные скандалы могут обернуться плохо для Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Скандалы вокруг коррупции могут обернуться для Украины проблемами в вопросах поддержки Запада. Об этом пишет издание Politico.

«Это создает для украинцев огромные проблемы с точки зрения того, чтобы убедить западных союзников продолжить финансирование», — рассказал изданию бывший советник украинского правительства.

Он добавил, что возникновение коррупционного скандала неудачно для Киева наложилось на момент, когда Европа решает предоставлять ли Украине больше финансирования.

По его мнению, подобный скандал может стать поводом для скепсиса со стороны республиканской партии США, Центральной Европы и Венгрии в частности.

Ранее немецкое издание Junge Welt сообщило, что дело о коррупции в кругу приближенных президента Украины Владимира Зеленского нацелено не на его друзей, а на него самого. Авторы подчеркнули, что украинский лидер потерял дар речи и впервые за долгое время не записал вечернее обращение в формате видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ в Красноармейске фразой «никто не заставляет их умирать»

    В Госдуме возмутились изображением православного храма на рулоне туалетной бумаги

    Верховный суд поддержал россиянку в ее споре с таможней из-за BMW

    Пенсионерка продала жилье из-за переезда в Австралию и оказалась жертвой аферистов

    Стала известна основная версия крушения самолета в Грузии

    Китай отверг обвинение Запада по Украине

    Китай раскрыл силу своего ядерного потенциала

    Раскрыто число совершенных в Москве с начала года преступлений

    Обнаружены тела всех турецких военных после крушения самолета в Грузии

    В России подешевели легковушки с пробегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости