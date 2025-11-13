Politico: Коррупционные скандалы могут обернуться плохо для Украины

Скандалы вокруг коррупции могут обернуться для Украины проблемами в вопросах поддержки Запада. Об этом пишет издание Politico.

«Это создает для украинцев огромные проблемы с точки зрения того, чтобы убедить западных союзников продолжить финансирование», — рассказал изданию бывший советник украинского правительства.

Он добавил, что возникновение коррупционного скандала неудачно для Киева наложилось на момент, когда Европа решает предоставлять ли Украине больше финансирования.

По его мнению, подобный скандал может стать поводом для скепсиса со стороны республиканской партии США, Центральной Европы и Венгрии в частности.

Ранее немецкое издание Junge Welt сообщило, что дело о коррупции в кругу приближенных президента Украины Владимира Зеленского нацелено не на его друзей, а на него самого. Авторы подчеркнули, что украинский лидер потерял дар речи и впервые за долгое время не записал вечернее обращение в формате видео.