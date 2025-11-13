В Британии назвали провоцирующие развитие рака продукты

Mirror: Красное мясо и полуфабрикаты повышают риск развития рака кишечника

Употребление красного мяса и полуфабрикатов способно спровоцировать развитие рака кишечника. Опасные продукты назвало британское издание The Mirror.

«Известно, что ряд факторов повышает риск развития рака кишечника. Питание остается одним из этих факторов, в частности, употребление красного мяса и полуфабрикатов увеличивает вероятность заболевания», — указано в сообщении.

Отмечается, что данный вид рака занимает четвертое место по распространенности в Великобритании. При этом болезнь все чаще обнаруживается у молодых людей — с 1995 года доля пациентов младше 55 лет выросла вдвое (до 20 процентов).

Ранее диетолог Николь Эндрюс назвала два продукта, достоверно повышающие риск развития рака. «Переработанное мясо — это хот-доги, мясные деликатесы, сосиски, бекон, то есть все, что готово к употреблению и может долгое время храниться в холодильнике», — объяснила она, призвав также сократить потребление алкоголя.