Защита отказалась обжаловать приговор организатору расправы над мэром подмосковного города

Защита экс-тренера ФК «Орбита» Лукина отказалась обжаловать его приговор
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Защита бывшего тренера футбольного клуба «Орбита» Дмитрия Лукина отказалась обжаловать приговор по делу о расправе над мэром подмосковного города Дзержинский Виктором Доркиным. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Юлию Потапову.

По данным издания, причиной отказа от жалобы стало нежелание самого подзащитного.

Ранее сообщалось, что суд приговорил бывшего тренера футбольного клуба «Орбита» Дмитрия Лукина к 10,5 года лишения свободы за организацию расправы над 53-летним мэром подмосковного города Дзержинский Виктором Доркиным в 2006 году.

