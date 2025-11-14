Спорт
Аршавин раскрыл новый размер трат на алименты

Футболист Аршавин заявил, что тратит 62,5 процента зарплаты на алименты
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскрыл, сколько денег в настоящее время тратит на выплату алиментов на содержание детей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, сейчас он перечисляет 62,5 процента заработной платы на содержание четверых детей от двух прошлых партнерш. Тем не менее по закону размер алиментов не может превышать 50 процентов дохода, и спортсмен намерен уменьшить выплаты — один судебный процесс по этому делу уже состоялся.

Ранее Аршавин подал иск к бывшей жене Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Пара была вместе с 2003 по 2012 год, однако не регистрировала свой брак. В отношениях родились трое детей — Артемий, Яна и Арсений.

Аршавин известен по выступлениям за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

