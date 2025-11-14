Экс-глава MI6 Мур заявил, что у Путина есть два разных воплощения личности

Бывший глава британской разведывательной службы MI6 Ричард Мур заявил, что у президента России есть два разных воплощения личности. Его слова приводит газета Financial Times (FT).

Мур считает, что «первый Путин» — хладнокровный реалист, готовый к заключению сделок при необходимости. В качестве примера проявления этого качества российского лидера он привел позицию России по отношению к событиям в Сирии и сохранению в стране российских военных баз.

«Другого Путина» экс-глава MI6 охарактеризовал как идейного, убежденного человека. По его словам, противостоять такому Путину в украинском конфликте можно исключительно через давление.

Ранее лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что не видит никакой угрозы для ФРГ со стороны России и Путина. Он также подчеркнул, что для достижения мира на Украине необходимо продолжать переговоры с Москвой, отстаивая при этом интересы Германии.