Данные о привлечении школьников к работам по благоустройству Равнополья не подтвердились

В Сети распространили фейк о привлечении детей к работам в селе Равнополье

Проукраинские Telegram-каналы распространили информацию о том, что школьников из Мелитополя и Бердянска якобы будут привлекать к работам по благоустройству в селе Равнополье под предлогом воспитания патриотизма. В подтверждение своих слов один из Telegram-каналов привел указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Однако на официальном сайте Балицкого подобный документ отсутствует. Так, от 12 ноября, которым датирован поддельный указ в проукранском медиа, на сайте опубликован указ О внесении изменений в указ Главы Военно-гражданской администрации Запорожской области от 28.09.2022 № 462-у «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Запорожской области». В нем речь не идет о школьниках. Более того, номер указа 897, а не 111, как на фейковом документе.

При это указ № 111 действительно существует. Однако он был издан от имени губернатора Запорожской области 21 февраля 2024 года, а его содержание также не имеет никакого отношения к школьникам или общественным работам. Он касается правил распределения тарифной квоты на вывоз сельскохозяйственной продукции за пределы Запорожской области.

Помимо этого, в поддельном документе указан несуществующий орган власти — «Министерство по молодежной политике и спорта». В Запорожской области действуют два отдельных министерства: Министерство молодежной политики и Министерство спорта и туризма.

Также в фейковом документе отсутствует стандартный формат оформления указов губернатора. Например, во всех указах на официальном сайте после строки «Губернатор Запорожской области» идет линия-разделитель, которой в фейковом документе нет.

Примечательно, что именно 12 ноября, когда якобы был издан указ, силы подразделения ВСУ отступили из района села Равнополье в Запорожской области. Об этом сообщили РИА Новости. Вероятно, именно с этим и связан вброс.

Сообщение о том, что школьников из Мелитополя и Бердянска якобы будут привлекать к работам по благоустройству в селе Равнополье под предлогом воспитания патриотизма, не получило распространения в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».