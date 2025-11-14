Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:14, 14 ноября 2025Интернет и СМИ

Данные о привлечении школьников к работам по благоустройству Равнополья не подтвердились

В Сети распространили фейк о привлечении детей к работам в селе Равнополье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Проукраинские Telegram-каналы распространили информацию о том, что школьников из Мелитополя и Бердянска якобы будут привлекать к работам по благоустройству в селе Равнополье под предлогом воспитания патриотизма. В подтверждение своих слов один из Telegram-каналов привел указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Однако на официальном сайте Балицкого подобный документ отсутствует. Так, от 12 ноября, которым датирован поддельный указ в проукранском медиа, на сайте опубликован указ О внесении изменений в указ Главы Военно-гражданской администрации Запорожской области от 28.09.2022 № 462-у «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Запорожской области». В нем речь не идет о школьниках. Более того, номер указа 897, а не 111, как на фейковом документе.

При это указ № 111 действительно существует. Однако он был издан от имени губернатора Запорожской области 21 февраля 2024 года, а его содержание также не имеет никакого отношения к школьникам или общественным работам. Он касается правил распределения тарифной квоты на вывоз сельскохозяйственной продукции за пределы Запорожской области.

Помимо этого, в поддельном документе указан несуществующий орган власти — «Министерство по молодежной политике и спорта». В Запорожской области действуют два отдельных министерства: Министерство молодежной политики и Министерство спорта и туризма.

Также в фейковом документе отсутствует стандартный формат оформления указов губернатора. Например, во всех указах на официальном сайте после строки «Губернатор Запорожской области» идет линия-разделитель, которой в фейковом документе нет.

Примечательно, что именно 12 ноября, когда якобы был издан указ, силы подразделения ВСУ отступили из района села Равнополье в Запорожской области. Об этом сообщили РИА Новости. Вероятно, именно с этим и связан вброс.

Сообщение о том, что школьников из Мелитополя и Бердянска якобы будут привлекать к работам по благоустройству в селе Равнополье под предлогом воспитания патриотизма, не получило распространения в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку в сигналах по ключевой ставке. Из-за этого российский бизнес набрал слишком много дорогих кредитов

    Турция усложнила жизнь российским перевозчикам грузов

    Жить в Таиланде месяцами станет сложнее

    В России создали «уничтожителя» украинской «Бабы-ягы»

    Захарова назвала задачу Зеленского

    47-градусные морозы пришли в российский регион

    Стало известно о готовящихся провокациях Киева в Европе

    Раскрыта судьба водителя пытавшегося провезти в колонию оружие грузовика

    Премьер Японии захотела встретиться лицом к лицу с Ким Чен Ыном

    Дочь Чарли Шина захотела избавиться от всех татуировок на теле после пластики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости