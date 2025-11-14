Из жизни
07:01, 14 ноября 2025Из жизни

Детям показали порнофильм на пароме

На французском пароме детей испугали фильмом для взрослых
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Leonid Sorokin / Shutterstock / Fotodom

Оператор паромов DFDS принес официальные извинения пассажирам рейса из Франции в Великобританию после инцидента с трансляцией порнофильма на борту. Об этом сообщает The Guardian.

Во время задержки рейса Дьеп — Ньюхейвен на телеэкранах салона вместо запланированной трансляции гонки «Формулы-1» неожиданно показали фильм для взрослых. Ситуация усугубилась тем, что среди пассажиров были дети. Содержание фильма испугало их и возмутило родителей.

Представитель транспортной компании пояснил, что экипаж не знал, что в программе канала было эротическое кино. Канал был немедленно отключен после поступления жалоб. Один из очевидцев рассказал местной газете, что несовершеннолетние пассажиры выбегали из салона с криками, а родители требовали от сотрудников немедленно решить проблему. Инцидент произошел еще в конце октября, но получил публичную огласку только сейчас, после завершения внутреннего расследования.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чанъань, провинция Гуандун, посетителям больницы случайно показали на экране телевизора порнофильм. Среди посетителей стоматологического отделения были женщины и дети.

    Обсудить
