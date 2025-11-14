«Дом.РФ» назвал условия выхода на Мосбиржу

«Дом.РФ»: Ориентир цены акций компании в рамках IPO составит 1650-1750 рублей

Российская компания «Дом.РФ» начнет собирать заявки инвесторов на участие в первичном публичном размещении (IPO) 14-19 ноября. Условия выхода на Мосбиржу назвала пресс-служба компании.

Ориентир стоимости размещения акций на бирже составит 1650-1750 рублей за штуку. Это соответствует рыночной капитализации компании от 267 миллиардов до 283 миллиардов рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.

Период предварительного сбора заявок может быть завершен досрочно по решению компании. Заявки на приобретение акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.

По планам компании, объем размещения превысит 20 миллиардов рублей. Инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительного выпуска. Собранные средства планируют направить на дальнейший рост и развитие бизнеса.

Как ранее отмечал гендиректор компании Виталий Мутко, полученные деньги в основном пойдут на проектное финансирование. Компания планирует профинансировать «около миллиона квадратных метров жилья», чтобы улучшить жилищные условия смогли около 15 тысяч семей. Также планируются инвестиции в развитие инфраструктуры субъектов России и развитие социально ответственного бизнеса.