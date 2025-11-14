Дрон ВСУ повредил школу в Донецке

Украинский дрон повредил лицей-интернат «Григорьевская школа» в Донецке

Ударный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил лицей-интернат «Григорьевская школа» в Донецке. Об этом информирует спецкор RT Александр Пискунов.

Ранее сообщалось, что Донецк атаковали украинские беспилотники. О пострадавших на данный момент информации нет.

Вечером 13 ноября военный блогер Борис Рожин также сообщил, что Донецк подвергся атаке украинских беспилотников, в городе прогремели взрывы. Он отмечал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку.

Днем в четверг ВСУ попытались атаковать Крым, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали спуститься в укрытия.