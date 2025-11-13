Россия
18:20, 13 ноября 2025

ВСУ попытались атаковать Крым

ВСУ попытались атаковать Крым, в Севастополе объявлена воздушная тревога
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Жителей призвали спуститься в укрытия. В случае, если во время тревоги севастопольцы находятся дома и не могут спуститься в убежище, им посоветовали перекрыть коммуникации и не подходить к окнам.

В свою очередь, Минобороны сообщило об атаке беспилотника ВСУ по Крыму. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

В ночь на 13 ноября ВСУ также предприняли попытку удара по Крыму. В ходе отражения массированной атаки в небе над полуостровом было сбито 25 беспилотников.

