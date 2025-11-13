Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на Крым

Ночная атака ВСУ на Крым велась несколькими группами дронов с разных направлений

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым несколькими группами дронов с разных направлений. Подробности раскрыл Telegram-канал «Архангел Спецназа».

По информации авторов поста, первая группа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) направлялась к полуострову со стороны Затоки, вторая — из Вознесенска, а третья — из Высокополья. В ходе отражения атаки подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 беспилотников в районах Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории.

«Налет вновь проводился в ночное время. Делается это для усложнения перехвата низколетящих БПЛА, которые пролетают на разных высотах и заходят с разных районов», — поясняется в канале.

ВСУ пытались атаковать Крым с вечера 12 ноября. Так, по данным Минобороны России, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени система ПВО поразила над регионом четыре дрона. Еще семь беспилотников уничтожены за ночь и раннее утро 13 ноября. Кроме того, 17 беспилотников российские военные перехватили в акватории Черного моря.