Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать российские регионы

Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников за три часа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 12 ноября несколько раз пытались нанести удары по территории России с применением беспилотников. Атаки были успешно отражены, сообщило Минобороны.

Как стало известно, за три часа — с 20:00 до 23:00 по московскому времени — было уничтожено шесть украинских дронов самолетного типа. Больше всего летательных аппаратов сбили над Республикой Крым — четыре. Еще по одному беспилотнику ликвидировали в небе над Курской и Орловской областями.

Ранее сообщалось, что четверо пожарных пострадали при атаке ВСУ на Горловку.