Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:47, 12 ноября 2025Россия

Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать российские регионы

Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников за три часа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 12 ноября несколько раз пытались нанести удары по территории России с применением беспилотников. Атаки были успешно отражены, сообщило Минобороны.

Как стало известно, за три часа — с 20:00 до 23:00 по московскому времени — было уничтожено шесть украинских дронов самолетного типа. Больше всего летательных аппаратов сбили над Республикой Крым — четыре. Еще по одному беспилотнику ликвидировали в небе над Курской и Орловской областями.

Ранее сообщалось, что четверо пожарных пострадали при атаке ВСУ на Горловку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместо процветающих городов — пустота». Жители Финляндии беднеют без россиян. Они требуют открыть границу для туристов

    Элитные подразделения ВСУ бросили на произвол судьбы в ДНР

    В Грузии назвали Зеленского ведущим страну к гибели клоуном

    Россиянин сделал ставку на теннисный матч и заработал миллион рублей

    Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать российские регионы

    В США рассказали о нежелании украинских политиков занимать посты министров

    На Украине семьи погибших бойцов пригласили бесплатно посетить спектакль «Веселая вдова»

    Стало известно о наследстве актера Владимира Симонова

    В Германии значительно снизят выплаты для украинцев

    Уволенный за игру в компьютер на работе экономист отсудил у работодателя 580 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости