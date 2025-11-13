В ДНР четверо пожарных пострадали из-за атаки украинского беспилотника

В Горловке четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке беспилотника ВСУ

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль МЧС в Горловке. В результате пострадали четверо пожарных. Об этом говорится в Telegram-канале управления ведомства по Донецкой народной республике (ДНР).

Как стало известно, сотрудники ведомства ехали на полигон твердых бытовых отходов, чтобы потушить там возгорание. В пути они заметили в небе беспилотник и покинули автомобиль. «Беспилотник целенаправленно атаковал технику МЧС России. ... Четверо сотрудников пожарно-спасательной части получили акубаротравму», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали. Пожарная автоцистерна получила серьезные повреждения: была пробита крыша над отсеком для личного состава.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что при атаке беспилотника ВСУ пострадали два жителя Горловки.