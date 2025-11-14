Мир
20:52, 14 ноября 2025Мир

Экс-советник Трампа потребовал у властей 50 миллионов долларов из-за связанного с РФ дела

Bloomberg: Экс-советник Трампа Флинн потребовал компенсацию в 50 млн долларов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Советник американского лидера Дональда Трампа во время его первого президентского срока Майкл Флинн потребовал от правительства США 50 миллионов долларов в качестве компенсации за судебное преследование по делу о якобы вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Администрация ведет переговоры по урегулированию судебных исков, поданных первым советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном и бывшим старшим юристом Белого дома Стефаном Пассантино, по крайней мере, с конца лета этого года. Флинн требует 50 миллионов долларов за то, что, по его словам, было неправомерным судебным преследованием», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что эти переговоры представляют собой отход Министерства юстиции от той позиции, которую ведомство занимало во время правления бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности Трампа с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел в отставку на фоне обвинений в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время должность посла России в США.

