11:05, 14 ноября 2025

Еще две страны ЕС решили заблокировать выдачу Украине кредита за счет активов России

Politico: Венгрия и Словакия могут заблокировать займ Киеву за счет активов РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Венгрия и Словакия могут заблокировать выдачу Киеву займа за счет замороженных активов РФ из-за коррупционного скандала, в центре которого оказался бизнесмен Тимур Миндич, также известный как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Politico.

«Венгрия и Словакия могли бы использовать скандал в качестве предлога для отклонения инициативы, в то время как остальные страны могут установить строгие условия использования средств из-за опасений, что они могут попасть не в те руки», — говорится в публикации.

По данным издания, лишь немногие в Европейском союзе готовы полностью отказаться от использования российских активов для кредита Украине, поскольку эта инициатива воспринимается в Европе как практически безальтернативная.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказывается поддерживать Украину после коррупционного скандала с Зеленским и Миндичем. «Золотая иллюзия Украины рушится», — подчеркнул он.

