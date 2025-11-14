Еврокомиссия припугнула страны ЕС использованием их денег для Украины

Еврокомиссия (ЕК) продвигает идею, что странам Европейского союза (ЕС) придется выделить свои деньги для Киева, чтобы убедить членов объединения, что самый простой подход — использование активов России. Об этом сообщает The Washington Post (WP).
«По словам европейских дипломатов, ЕК продвигает идею, что государствам-членам придется залезть в свои карманы, чтобы донести мысль о том, что использование замороженных активов России является самым простым подходом», — говорится в материале.
Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия могут заблокировать выдачу Киеву кредита за счет замороженных активов РФ из-за коррупционного скандала, в центре которого оказался бизнесмен Тимур Миндич, также известный как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского.