Еврокомиссия припугнула страны ЕС использованием их денег для Украины

WP: ЕК продвигает идею, что странам ЕС придется выделить свои деньги для Киева
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) продвигает идею, что странам Европейского союза (ЕС) придется выделить свои деньги для Киева, чтобы убедить членов объединения, что самый простой подход — использование активов России. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«По словам европейских дипломатов, ЕК продвигает идею, что государствам-членам придется залезть в свои карманы, чтобы донести мысль о том, что использование замороженных активов России является самым простым подходом», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия могут заблокировать выдачу Киеву кредита за счет замороженных активов РФ из-за коррупционного скандала, в центре которого оказался бизнесмен Тимур Миндич, также известный как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского.

