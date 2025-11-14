Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:48, 14 ноября 2025Мир

Фицо резко ответил студентам из-за позиции по Украине

Фицо предложил устроившим акцию протеста студентам воевать на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в резкой форме ответил студентам, демонстративно покинувшим зал, в котором проходила встреча политика с учащимися средней школы. Об этом сообщает РИА Новости.

Фицо участвовал в дискуссии с учащимися средней школы в городе Попрад. Несколько студентов пришли на мероприятие в черных футболках, чтобы выразить несогласие с его позицией по Украине. Когда часть обучающихся в черном начали покидать зал, звеня ключами, одна девушка развернула украинский флаг.

«Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста», — предложил Фицо в ответ на акцию протеста.

Ранее Фицо заявил, что передача Украине российских активов затянет конфликт еще на два года. Он заверил, что Словакия не будет участвовать в юридических и финансовых программах, направленных на использование российских активов для финансирования обороноспособности Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие вещи бывают». Обломки «Искандера» упали на посольство Азербайджана в Киеве. Как на это отреагировали в Баку и Москве?

    Фицо резко ответил студентам из-за позиции по Украине

    Мэр Новороссийска рассказал о поврежденных от вражеских БПЛА квартирах

    Украина запустила серийное производство собственных дронов-перехватчиков

    Капитанскую повязку сборной России по футболу приурочили к особому событию

    На ЗАЭС отключилась линия электропередачи

    Семь человек погибли в жестком ДТП с микроавтобусом

    Стало известно о расколе на Украине на фоне коррупционного скандала

    Мужчину на надувном матрасе унесло за 37 километров от берега

    СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Пермском крае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости