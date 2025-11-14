Фицо резко ответил студентам из-за позиции по Украине

Фицо предложил устроившим акцию протеста студентам воевать на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в резкой форме ответил студентам, демонстративно покинувшим зал, в котором проходила встреча политика с учащимися средней школы. Об этом сообщает РИА Новости.

Фицо участвовал в дискуссии с учащимися средней школы в городе Попрад. Несколько студентов пришли на мероприятие в черных футболках, чтобы выразить несогласие с его позицией по Украине. Когда часть обучающихся в черном начали покидать зал, звеня ключами, одна девушка развернула украинский флаг.

«Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста», — предложил Фицо в ответ на акцию протеста.

Ранее Фицо заявил, что передача Украине российских активов затянет конфликт еще на два года. Он заверил, что Словакия не будет участвовать в юридических и финансовых программах, направленных на использование российских активов для финансирования обороноспособности Киева.