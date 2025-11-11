Фицо сделал мрачный прогноз по конфликту на Украине

Фицо: Передача Украине российских активов затянет конфликт еще на два года

Предоставление Украине кредитов за счет суверенных активов России приведет к тому, что конфликт затянется еще на два года. Мрачный прогноз сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова передает The European Conservative.

«Хотим ли мы закончить войну или разжечь ее? Мы собираемся дать Украине 140 миллиардов евро. Что это значит? Что война будет продолжаться еще как минимум два года», — сказал политик.

Он также заверил, что Словакия не будет участвовать в юридических и финансовых программах, направленных на использование российских активов для финансирования обороноспособности Киева.

Ранее стало известно, что с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года западные страны предоставили Украине 52 миллиарда долларов. 22,9 миллиарда из них были выделены за счет процентов с российских активов.