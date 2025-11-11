Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:16, 11 ноября 2025Мир

Фицо сделал мрачный прогноз по конфликту на Украине

Фицо: Передача Украине российских активов затянет конфликт еще на два года
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Spicker / IMAGO / Global Look Press

Предоставление Украине кредитов за счет суверенных активов России приведет к тому, что конфликт затянется еще на два года. Мрачный прогноз сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова передает The European Conservative.

«Хотим ли мы закончить войну или разжечь ее? Мы собираемся дать Украине 140 миллиардов евро. Что это значит? Что война будет продолжаться еще как минимум два года», — сказал политик.

Он также заверил, что Словакия не будет участвовать в юридических и финансовых программах, направленных на использование российских активов для финансирования обороноспособности Киева.

Ранее стало известно, что с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года западные страны предоставили Украине 52 миллиарда долларов. 22,9 миллиарда из них были выделены за счет процентов с российских активов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

    В зоне СВО заметили российский грузовик с корабельным орудием

    Неизвестные отрезали пенсионеру гениталии и сбросили его в колодец

    В Италии уличили Зеленского во лжи

    Россиян предупредили о максимальной активизации мошенников в один период

    В Госдуме выступили за увеличение выплат к пенсии в два раза

    Над двумя российскими городами прозвучала серия взрывов

    Бывшая сторонница Трампа ответила на его критику

    По украинской энергетике нанесли массированный удар

    Фицо сделал мрачный прогноз по конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости