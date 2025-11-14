Силовые структуры
Квартиру казанского серийного маньяка продадут для выплат потерпевшим

Верховный суд Татарстана постановил продать квартиру осужденного на пожизненный срок за серию расправ и изнасилования Игоря Птицына для выплаты компенсаций потерпевшим. Об этом сообщает ТАСС.

Маньяк Птицын обязан выплатить каждому из потерпевших от 1 до 1,2 миллиона рублей. Однако платежи с его тюремного заработка не превышали 500 рублей в месяц.

В 2009-2017 годы мужчина совершил в районе озера Глубокого и в Авиастроительном районе Казани серию нападений на женщин и девушек в возрасте 17-35 лет. Трое потерпевших не выжили. Всего пострадали семь человек.

Ранее стало известно, что 59-летний российский серийный убийца Виталий Исупов потребовал освобождения по УДО.

