Российский серийный убийца попросился на свободу

Российский серийный убийца Исупов попросился на свободу после паралича
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российский 59-летний российский серийный убийца Виталий Исупов потребовал освобождения по УДО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, причиной такого обращения экс-милиционера, осужденного расправу над восемью людьми, включая 9-летнюю девочку, стало резкое ухудшение здоровья. Исупов перенес три инсульта, что привело к эпилепсии и частым приступам, отчего ему парализовало большую часть тела. Отмечается, что в колонии «Белый лебедь», где он отбывает наказание, Исупов передвигается на инвалидной коляске.

Администрация колонии подселила к нему заключенного, который будет помогать ухаживать за ним.

В 90-е годы Исупов был старшим оперуполномоченным города Чайковского в Пермском крае. После того как его уволили из органов, он начал нападать на семьи ради денег. 7 июня 2000 года вместе с сообщником он расправился с супругами и убил их 9-летнюю дочь.

Ранее сообщалось, что пожизненно осужденный маньяк-педофил Юрий Тиунов пожаловался на состояние здоровья и попросил суд освободить его из колонии.

