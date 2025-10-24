Пожизненно осужденный в России маньяк-педофил попросился на свободу

Маньяк-педофил Тиунов захотел освободиться от пожизненного срока из-за болезни

Пожизненно осужденный маньяк-педофил Юрий Тиунов пожаловался на состояние здоровья и попросил суд освободить его из колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, которые имеются в распоряжении агентства.

Мужчина обратился с соответствующим ходатайством в пермский суд, однако его отклонили. Теперь маньяку предстоит подать такую же просьбу в суд в Мордовии, так как именно в этом регионе он отбывает наказание — в исправительной колонии особого режима ИК-1 «Сосновка».

Подробности болезни Тиунова не раскрываются.

В декабре 2017 года Пермский краевой суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Мужчину признали виновным в расправе, четырех насильственных действиях сексуального характера и двух покушениях на изнасилование. Все преступления были совершены им в отношении детей.

Мужчину поймали после похищения 12-летней школьницы в Оренбурге — тогда он погрузил ребенка в багажник автомобиля Lada Granta и увез в неизвестном направлении. Девочка смогла позвонить матери и отправить ей СМС.