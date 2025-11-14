Бывший СССР
Ликвидацию бойцов ВСУ на красноармейском направлении сняли на видео

Опубликованы кадры ликвидации бойцов ВСУ на красноармейском направлении
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Опубликованы кадры ликвидации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Видео разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Уточняется, что солдаты группировки войск «Центр» днем и ночью ведут активное уничтожение пехоты и техники ВСУ.

На кадрах показаны фрагменты ликвидации боевиков, натовской и другой техники, а также позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи.

Ранее ликвидация бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Красноармейска попала на видео. На нем операторы российских дронов наносят точечный удар по бойцам ВСУ.

