Ликвидацию бойцов ВСУ на красноармейском направлении сняли на видео

Опубликованы кадры ликвидации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Видео разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Уточняется, что солдаты группировки войск «Центр» днем и ночью ведут активное уничтожение пехоты и техники ВСУ.

На кадрах показаны фрагменты ликвидации боевиков, натовской и другой техники, а также позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи.

Ранее ликвидация бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Красноармейска попала на видео. На нем операторы российских дронов наносят точечный удар по бойцам ВСУ.