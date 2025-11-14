Опубликованы кадры ликвидации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Видео разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Уточняется, что солдаты группировки войск «Центр» днем и ночью ведут активное уничтожение пехоты и техники ВСУ.
На кадрах показаны фрагменты ликвидации боевиков, натовской и другой техники, а также позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи.
Ранее ликвидация бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Красноармейска попала на видео. На нем операторы российских дронов наносят точечный удар по бойцам ВСУ.