Ликвидация бойцов ВСУ на окраине Красноармейска попала на видео

ВС России ликвидировали бойцов ВСУ, попытавшихся пройти в Красноармейск

Попытавшиеся закрепиться на окраине Красноармейска (украинское название — Покровск) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы. Видео публикует Telegram-канал «Работайте, братья!».

По информации канала, военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ предприняли попытку закрепиться на окраинах Красноармейска. Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по ним.

На видео можно заметить, как операторы российских дронов нанесли точечный удар по бойцам ВСУ.

В ночь на 14 ноября ВС России нанесли массированный удар по территории Украины. Для этого российские военные использовали в том числе баллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».