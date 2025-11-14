МО: ВС России ударили по Украине гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли удар возмездия по Украине. Для этого российские военные использовали в том числе баллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», сообщило Министерство обороны РФ.

Помимо «Кинжалов», армия России применила и другое высокоточное дальнобойное вооружение морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА), уточнили в ведомстве. Решение о нанесении удара возмездия по Украине было принято в ответ на террористические атаки Киева на российские гражданские объекты.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью (...) нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами Минобороны России

Раскрыты цели ударов

Целями удара стали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины, обеспечивавшие их работу, проинформировало Минобороны. Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС России минувшей ночью поразили все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве.

Ракетный удар по Киеву 14 ноября, поражены все столичные ТЭЦ и подстанции. (...) Возможно, список пораженных энергетических объектов больше Юрий Подоляка военблогер

Telegram-канал WarGonzo также сообщил, что основные удары пришлись на энергетический и военно-промышленный комплекс Украины. Кроме того, по информации автора канала, были прицельные удары по военным складам и объектам оборонной промышленности в районе города.

В результате атаки на Киев были поражены столичные ТЭЦ и ключевые подстанции, что привело к перебоям с электроснабжением и повреждениям железнодорожных узлов Telegram-канал WarGonzo

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале назвал удар, нанесенный по Киеву минувшей ночью, одним из самых масштабных. По его словам, российские военные попали по нефтеперерабатывающему заводу и ТЭЦ-5. Кроме того, в районе Борисполя был нанесен удар по базе «элитного» спецназа — добровольцев, прошедших длительную подготовку в Британии и Германии, а в Белой Церкви — по тренировочному лагерю боевиков.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Киеве словом «жесть» описали ночной удар ВС России

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал ночной удар по Киеву.

Киев, это жесть Алексей Гончаренко депутат Верховной Рады Украины

Один из ночных ударов по Киеву попал на видео. Ролик распространился в сети. На кадрах видна работа средств противовоздушной обороны над столицей Украины. В небе происходит множество вспышек, после чего один из снарядов все-таки достигает земли и происходит взрыв.

Военэксперт объяснил уникальность «Кинжала»

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что российские ракеты «Кинжал» уникальны. Так, в США пока нет подобного оружия. «Наиболее близко приблизились китайские товарищи. Но у них ракета летает не с такой скоростью, как наша. И то пока она в экспериментальном варианте существует», — рассказал он.

Аналогов нашего «Кинжала» нет Алексей Леонков военный эксперт

Другой военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, назвал ракеты «Кинжал» одним из видов оружия, которое дает российским военным превосходство над Вооруженными силами Украины.

«Конечно же, это применение наших комплексных ракет: "Искандеров", гиперзвуковых "Кинжалов" и не только», — сказал он, говоря о преимуществе ВС России в вооружении. Однако главным преимуществом российских солдат он считает более профессиональную подготовку бойцов.

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

ВС России наносили удары по объектам ВПК Украины всю неделю

Министерство обороны России уточнило, что удары по объектам на Украине наносились в течение всей недели. Так, по информации оборонного ведомства, за это время были нанесены один массированный и пять групповых ударов.

В результате российские военные поразили предприятия военной промышленности Украины и объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивавшие их работу. Кроме того, под удары попали транспортная инфраструктура, используемая в интересах Вооруженных сил Украины, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.