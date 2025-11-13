«Зима может стать решающей для Украины». В России объявили о реализации самого жесткого варианта «плана Суровикина»

«Царьград»: Россия реализует самый жесткий вариант плана Суровикина на Украине

Выбивая мощными ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Об этом объявили авторы портала «Царьград».

Журналисты отметили, что Вооруженные силы России готовы устроить полный блэкаут для Киева. Это станет самым жестким вариантом реализации плана экс-командующего объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина, руководившего ударами по энергоинфраструктуре противника с помощью «Гераней». Согласно заявлению авторов «Царьграда», из сложившейся ситуации для Украины нет выхода.

О существовании официального «плана Суровикина», которого придерживались бы сейчас военные, не сообщалось.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки на гражданские объекты. В ночь на 8 ноября высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающие их работу газоэнергетические объекты.

На Украине заявили о применении Россией новой тактики ударов по энергетике

ВС России прибегли к новой тактике ударов по украинской энергетике, в результате чего гораздо больше ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Такими наблюдениями поделился эксперт в энергетике Геннадий Рябцев.

По его словам, российские войска делают акцент на баллистических и комбинированных атаках, тем самым усиливая эффективность своих ударов по энергетике Украины. Специалист добавил, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения электричества необходимы, чтобы поддерживать ее целостность и безопасность работы.

Рябцев подчеркнул, что в настоящее время украинская энергосистема работает в условиях максимальной нагрузки и риска.

Об остановке всех государственных ТЭС Украины сообщалось в субботу, 8 ноября. Тогда республика подверглась самой масштабной с начала спецоперации атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Грядущую зиму назвали решающей для Украины

Будущая зима может стать «самой суровой» и решающей для Украины. Власти этой страны больше не способны обеспечить электроэнергией государство на фоне ударов ВС России, пишет издание Foreign Affairs.

Эта зима может стать решающей. Россия производит больше ракет, чем когда-либо прежде, в то время как поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну Foreign Affairs

Эксперты отмечают, что Украине следует готовиться к серьезным перебоям в электроснабжении. Если российской стороне удастся развить успехи за счет ослабления оборонительных рубежей ВСУ, то Москва может взять курс на «подчинение» Украины в 2026 году, считает издание.

Foreign Affairs также указало, что Россия намерена добиться контроля над Украиной в три последовательных этапа, при этом только один из них является военным.

Первым этапом являются активные боевые действия. Как пишет издание, Россия планирует взять под контроль часть украинской территории, чтобы та оставалась экономически жизнеспособной лишь при согласии Москвы. После этого Москва может объявить режим прекращения огня и приступить ко второму этапу. В него войдут экономические и политические рычаги. Завершающий этап предполагает полное включение Украины в сферу влияния России.

Военкор рассказал о последствиях ударов для украинской генерации

Украина уже лишена почти 80 процентов объектов газовой инфраструктуры, в результате чего Киев все чаще отключает электричество территории страны. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Противник заявляет о том, что генерация на всех теплоэлектроцентралях страны остановлена. Кроме того, поражено 80 процентов газовой инфраструктуры Украины, а запасов в хранилищах очень мало Евгений Поддубный военкор

Поддубный подчеркнул, что энергетический коллапс затронул военно-промышленный комплекс, который задействован в производстве ракет.

В свою очередь основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что Украине следует немедленно начать переговоры по вопросу урегулирования вооруженного конфликта в связи с отключениями теплоэлектростанций и общим коллапсом энергетики.