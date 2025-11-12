Бывший СССР
На Украине заявили о применении ВС России новой тактики ударов по энергетике

Рябцев: Россия участила баллистические атаки, усилив удары по энергетике Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

ВС России прибегли к новой тактике ударов по украинской энергетике, в результате чего гораздо больше ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Такими наблюдениями поделился эксперт в энергетике Геннадий Рябцев, его цитирует украинский Telegram-канал Obozrevatel.ua.

По его словам, российские войска делают акцент на баллистических и комбинированных атаках, тем самым усиливая эффективность своих ударов по энергетике Украины. Специалист добавил, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения электричества необходимы, чтобы поддерживать ее целостность и безопасность работы.

Рябцев подчеркнул, что в настоящее время украинская энергосистема работает в условиях максимальной нагрузки и риска.

Об остановке всех государственных ТЭС Украины сообщалось в субботу, 8 ноября. Тогда республика подверглась самой масштабной с начала спецоперации атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

