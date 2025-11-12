FA: Будущая зима может стать решающей для Украины

Будущая зима может стать «самой суровой» и решающей для Украины. Власти этой страны больше не способны обеспечить электроэнергией государство на фоне ударов ВС России, пишет издание Foreign Affairs.

«Эта зима может стать решающей. Россия производит больше ракет, чем когда-либо прежде, в то время как поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну», — указали авторы материала.

Эксперты отмечают, что Украине следует готовиться к серьезным перебоям в электроснабжении. Если российской стороне удастся развить успехи за счет ослабления оборонительных рубежей ВСУ, то Москва может взять курс на «подчинение» Украины в 2026 году, считает издание.

Ранее Золтан Кошкович заявил, что жители Украины устроят массовый побег в Европу этой зимой. Эксперт также отметил, что «каждая пуля, каждая ракета и каждый цент», отправленные на помощь Киеву, продлевают конфликт и увеличивают вероятность падения Украины.

Владимир Зеленский на днях также заявил, что зима не будет простой для страны. По его словам, Вооруженные силы России якобы накапливают большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).