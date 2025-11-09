Мир
21:24, 9 ноября 2025Мир

Аналитик выступил с предупреждением об украинцах

Аналитик Кошкович: Миллионы украинцев будут искать убежища в Европе этой зимой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что жители Украины устроят массовый побег в Европу этой зимой. С таким мнением он выступил в социальной сети Х.

Кошкович назвал высоким риск того, что миллионы украинцев будут искать убежища в Европе. «Но есть способ предотвратить это — заставить [президента Украины] Владимира Зеленского смириться с унизительным, но хотя бы частичным поражением сейчас, пока еще что-то осталось от энергетической инфраструктуры Украины», — сказал он.

Эксперт отметил, что «каждая пуля, каждая ракета и каждый цент», отправленные на помощь Киеву, продлевают конфликт и увеличивают вероятность падения Украины.

Ранее Кошкович предостерег Зеленского от атак на нефтепровод «Дружба». «Что-то мне подсказывает, что Венгрии придется поставлять еще больше электричества», — допустил он.

