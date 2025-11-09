Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:20, 9 ноября 2025Мир

В Венгрии предупредили Зеленского после отключения электричества в Киеве

Аналитик Кошкович предостерег Зеленского от атак на нефтепровод «Дружба»
Андрей Шеньшаков

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предостерег президента Украины Владимира Зеленского от атак на нефтепровод «Дружба». Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter).

Кошкович обратился к главе киевского режима после отключения электричества в Киеве.

«Что-то мне подсказывает, что Венгрии придется поставлять еще больше электричества… Чтобы с "Дружбой" больше ничего не произошло, Зеленский», — написал аналитик.

Ранее в России прокомментировали сообщения об отключении ТЭС на Украине. По словам эксперта, не стоит полностью доверять информации, идущей с Украины, об отключении государственных теплоэлектростанций.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия завершения конфликта на Украине

    В России назвали цель ударов по энергетике Украины

    В Малави заявили о выезде девушек на работу в Россию

    Лавров заявил о неудаче США в переговорах с Зеленским

    Опубликованы первые секунды жесткого ДТП с участием Lamborghini криптобизнесмена

    Дипломат заявил о невозможности наносить обезоруживающие ядерные удары

    Филиппинские города опустели из-за супертайфуна

    Генерал и адмирал США поиграли с сирийским президентом

    Лавров объяснил действия европейцев инстинктами пиратов

    Налоговики заинтересовались одной категорией москвичей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости