В Венгрии предупредили Зеленского после отключения электричества в Киеве

Аналитик Кошкович предостерег Зеленского от атак на нефтепровод «Дружба»

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предостерег президента Украины Владимира Зеленского от атак на нефтепровод «Дружба». Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter).

Кошкович обратился к главе киевского режима после отключения электричества в Киеве.

«Что-то мне подсказывает, что Венгрии придется поставлять еще больше электричества… Чтобы с "Дружбой" больше ничего не произошло, Зеленский», — написал аналитик.

Ранее в России прокомментировали сообщения об отключении ТЭС на Украине. По словам эксперта, не стоит полностью доверять информации, идущей с Украины, об отключении государственных теплоэлектростанций.