В Венгрии предупредили Зеленского после отключения электричества в Киеве

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предостерег президента Украины Владимира Зеленского от атак на нефтепровод «Дружба». Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter).
Кошкович обратился к главе киевского режима после отключения электричества в Киеве.
«Что-то мне подсказывает, что Венгрии придется поставлять еще больше электричества… Чтобы с "Дружбой" больше ничего не произошло, Зеленский», — написал аналитик.
Ранее в России прокомментировали сообщения об отключении ТЭС на Украине. По словам эксперта, не стоит полностью доверять информации, идущей с Украины, об отключении государственных теплоэлектростанций.