Зеленский описал предстоящие события фразой «зима не будет простой»

Зеленский заявил, что зима не будет простой для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зима не будет простой для страны. Его слова приводит телеканал «ТСН» в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы России якобы накапливают большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Они готовятся к атакам. Зима будет не простой», — заявил Зеленский.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов анонсировал «некие решения» по Красноармейску (украинское название — Покровск). По словам военнослужащего, обществу сообщат об этом, когда можно будет обнародовать всю информацию.

До этого Вооруженные силы России взяли более 85 процентов Красноармейска. В полном окружении находится и город-спутник Мирноград (российское название — Димитров).