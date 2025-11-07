Бывший СССР
Зеленский описал предстоящие события фразой «зима не будет простой»

Зеленский заявил, что зима не будет простой для Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зима не будет простой для страны. Его слова приводит телеканал «ТСН» в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы России якобы накапливают большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Они готовятся к атакам. Зима будет не простой», — заявил Зеленский.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов анонсировал «некие решения» по Красноармейску (украинское название — Покровск). По словам военнослужащего, обществу сообщат об этом, когда можно будет обнародовать всю информацию.

До этого Вооруженные силы России взяли более 85 процентов Красноармейска. В полном окружении находится и город-спутник Мирноград (российское название — Димитров).

