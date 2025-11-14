Ночной удар по Киеву попал на видео

На Украине показали кадры ночного удара по Киеву

Один из ночных ударов российских войск по Киеву попал на видео. Кадры произошедшего показал Telegram-канал «Политика Страны».

«Момент одного из ударов по Киеву этой ночью», — говорится в сообщении издания.

На съемку попала работа средств противовоздушной обороны над столицей Украины. В небе происходит множество вспышек, после чего один из снарядов все-таки достигает земли и происходит взрыв.

Киев в ночь на 14 ноября подвергся массированной атаке. Сообщалось о семи сериях взрывов в городе. Как сообщали украинские источники и военкоры, российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань», а также крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Как заявил военный блогер Юрий Подоляка, во время атаки Вооруженные силы (ВС) России поразили все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Киева. Он добавил, что этого удалось добиться благодаря новой тактике применения дронов.

