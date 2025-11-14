Стало известно о поражении ВС России всех ТЭЦ в Киеве

Вооруженные силы (ВС) России поразили все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве с помощью новой тактики применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом написал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Ракетный удар по Киеву 14 ноября, поражены все столичные ТЭЦ и подстанции (...) Возможно список пораженных энергетических объектов больше, но это выяснится чуть позднее», — отмечается в сообщении.

Подоляка добавил, что ВС России успешно применили новую тактику использования дронов — они летели на низких высотах, что осложнило работу системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Подоляка заявил, что Армия России совершила мощный прорыв в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Запорожской области. По его словам, на гуляйпольском направлении армия РФ добилась серьезных успехов у села Сладкое. Также, уточнил Подоляка, бои ведутся в Новом и Новоуспеновском, он предрек взятие данных населенных пунктов.